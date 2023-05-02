Економіка

17:20 02.05.2023

Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку - Шмигаль

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Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку - Шмигаль

Кабінет Міністрів запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему "єЧерга". З кінця минулого року її успішно апробовано на двох пунктах пропуску. Тепер "єЧерга" стане доступною для всіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду в пункт пропуску.

"Переваги "єЧерги" для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль із боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: упорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що "єЧерга" стане універсальною системою для всіх видів транспорту.

"З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, із липня - водії автобусів, із серпня - власники легкових автомобілів. Наша мета - зробити перетин кордону максимально швидким і зручним", - підсумував він.

Теги: #шмигаль #єчерга

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