Економіка

16:59 02.05.2023

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

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За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

За рахунок продажу електроенергії Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після модернізації запущено міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею. Фахівці "Укренерго" та їхні польські колеги з компанії PSE швидко виконали всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості України.

"За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт і отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, незважаючи на ворожі ракетні та дронові атаки", - заявив Шмигаль.

Теги: #енергетика #шмигаль

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