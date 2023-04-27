Економіка

19:38 27.04.2023

Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

3 хв читати
Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

Необхідність розробки Національної стратегії доходів (НСД), про яку йдеться в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом, пов'язана з високою поточною залежністю України від зовнішньої допомоги та необхідністю знизити її в майбутньому, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Чому взагалі потрібна Національна стратегія доходів? Тому що ми зараз на 50% залежимо від зовнішньої допомоги. Україна не може так жити, не може! ... Національна стратегія доходів саме спрямована на те, щоб створити умови для дохідної бази всередині країни, щоб зменшити зовнішню залежність", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що ще одним найважливішим завданням стратегії є встановлення справедливості в частині оподаткування. "Ті, хто має доходи, повинні платити податки й без різних способів пільгових режимів", - пояснив Марченко.

Він уточнив, що, згідно з домовленостями з МВФ, у травні має бути підготовлений відповідний план заходів, сама стратегія повинна бути ухвалена до кінця року.

"Я не бачу проблем із документами, які має готувати Мінфін і Національний банк, - ми тут досить спроможні й готові швидко рухатися", - зазначив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF з МВФ передбачає, що на другому етапі, який орієнтовно розпочнеться 2025 року, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів за рахунок реалізації НСД поряд із покращенням управління держфінансами та запровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

Стратегія, як зазначається в меморандумі з МВФ, визначить ключові принципи та завдання податкової політики й адміністрування і на короткострокову перспективу, і на період післявоєнного відновлення, і викладе кроки, які необхідно здійснити для підготовки та впровадження НСД.

Кабінет Міністрів України 24 березня ухвалив рішення, що доручає Міністерству фінансів розпочати підготовку НСД на 2024-2030 рр. До кінця травня має бути розроблений план заходів, зокрема для розв'язання ключових проблем, виявлених у результаті проведення опитування платників податків, який стане внеском у дорожню карту НСД. Ця вимога є одним із 19 структурних маяків програми.

Потім за підтримки технічної допомоги МВФ буде здійснено аналіз прогалин з метою використання цієї інформації в дорожній карті для НСД (2024-2030) з чітким визначенням цілей за доходами та іншими політичними цілями, а також керівні принципи координації між урядовими агенціями, донорами, приватним сектором і громадянським суспільством під керівництвом Мінфіну. Ця робота має завершитися до кінця липня 2023 року, а остаточну стратегію буде ухвалено до кінця 2023 року - ще один структурний маяк.

За словами заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, НСД насамперед визначатиметься концепцією податкової моделі. "Це концепція, яку ми запропонували й будемо дискутувати в якомусь видозміненому вигляді і з урядом, і з МВФ", - сказав він 23 березня в кулуарах Українського саміту податкової реформи та антикорупції.


Повністю інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка агентству "Інтерфакс-Україна" читайте на сайті агентства www.interfax.com.ua

Теги: #марченко #доходи #стратегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 27.04.2023
Марченко вважає здійсненним завдання зібрати $11 млрд на відновлення України до середини 2023 р.

Марченко вважає здійсненним завдання зібрати $11 млрд на відновлення України до середини 2023 р.

13:20 27.04.2023
Міністр фінансів: Якщо хочемо залучати інвесторів на відновлення, не маємо робити кроки, які можуть цьому зашкодити

Міністр фінансів: Якщо хочемо залучати інвесторів на відновлення, не маємо робити кроки, які можуть цьому зашкодити

12:58 27.04.2023
Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

12:29 27.04.2023
Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

12:12 27.04.2023
Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

10:38 25.04.2023
Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

10:16 19.04.2023
Байден оприлюднив дані про доходи за 2022 рік

Байден оприлюднив дані про доходи за 2022 рік

09:55 12.04.2023
Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

10:23 24.03.2023
СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

16:11 23.03.2023
Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

Оцінка збитків Україні від агресії РФ після звільнення окупованих територій подвоїться - Шмигаль

Італійське агентство SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна обговорює з МФО залучення інвестицій у відновлення та розвиток енергосектора

Експорт українських с/г продуктів до Європи зміцнив її економіку

У рамках програми модернізації систем водопостачання NIP активно тривають шість проєктів в Україні - НЕФКО

Нерезиденти з 1 квітня отримали 800 млн грн купонів за ОВДП - НБУ

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

Банкіри очікують на поліпшення Нацбанком оцінки зростання ВВП України в 2023 р. до 1% і зростання інфляції

Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

Оцінка збитків Україні від агресії РФ після звільнення окупованих територій подвоїться - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА