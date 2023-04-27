У рамках програми модернізації систем водопостачання NIP активно тривають шість проєктів в Україні - НЕФКО

Фінансована ЄС Програма модернізації систем водопостачання Інвестиційної платформи сусідства (NIP) в Україні активно триває: незважаючи на російське вторгнення, шість із десяти проєктів реалізуються, більшість із них планують повністю завершити 2023 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі міжнародної фінансової корпорації НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation).

Згідно з пресрелізом, цю програму розпочато 2020 року під управлінням НЕФКО, і вона стала першим проєктом корпорації в Україні, який отримав фінансування від ЄС.

Мета програми - модернізація процесів очищення води, підвищення їх енергоефективності, поліпшення якості послуг водопостачання для громадян України за допомогою інвестиційних позик від НЕФКО і грантового фінансування від Інвестиційної платформи сусідства Євросоюзу (NIP).

Як і більшість фінансованих НЕФКО проєктів у громадському секторі України, програма зосереджується на малих і середніх муніципалітетах і підтримує українські водоканали для поліпшення якості послуг водопостачання, модернізації об'єктів водопостачання та водовідведення, впровадження енергоефективних технологій і зменшення обсягів скидання забруднювальних речовин у річки, озера і водосховища України.

"Спочатку до програми ввійшли 10 міст у всій Україні, які ми підтримали у стратегічному інвестиційному плануванні та розробці довгострокових планів безпеки води на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і відповідно до стандартів та директив ЄС. Ця додаткова підтримка допоможе муніципалітетам-учасникам наростити потенціал для довгострокової модернізації водоочисних процесів і поліпшення якості води після війни", - зазначив старший радник НЕФКО Ронні Нільссон, слова якого наведено в повідомленні.

При цьому уточнюється, що робота з підготовки планів безпеки води для міст включала оцінку ризиків, виявлення можливих загроз і небезпек для здоров'я населення і стану довкілля, а також розробку рекомендацій щодо заходів, які допоможуть виявити можливі проблеми. Розроблені плани безпеки води використовували як навчальний матеріал для співробітників водоканалів і для налагодження системи моніторингу роботи систем водопостачання та очищення стічних вод у всіх містах-учасниках у 2021 році.

Як зазначають у НЕФКО, коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, інвестиційні проєкти перебували на різних стадіях реалізації - від закупівель і до проведення будівельних робіт.

"Коли розпочалася повномасштабна війна, ми просто не мали права зупинитися, оскільки стабільне водопостачання та чиста вода критично важливі для забезпечення належних умов життя українського населення. Крім того, містам довелося перебудуватися, реагуючи на зростання кількості споживачів послуг водопостачання. Частка внутрішньо переміщених осіб у деяких містах становить до 15% від загальної кількості жителів. Пишаємося тим, що, незважаючи на всі труднощі, завдяки додатковому грантовому фінансуванню від NIP та надзвичайній стійкості українців ми змогли продовжити реалізацію проєктів у більшості міст", - прокоментувала інвестиційна радниця НЕФКО Ірина Федоренко.

Однак у заплановані заходи було внесено значні корективи, грантове фінансування від NIP було реструктуризовано та перепрофільовано, наголошується у пресрелізі.

Водночас упровадження шести проєктів у центральних, західних і північних областях України було продовжено, тоді як чотири проєкти у східних і південних регіонах довелося зупинити.

Як повідомлялося на сайті НЕФКО, продовжені проєкти з модернізації систем водопостачання та водовідведення в Хмельницькому, Лубнах, Сумах, Горішніх Плавнях і Бердичеві. Проєкт у Фастові було перепрофільовано для вирішення нагальних потреб у модернізації процесів утилізації відходів. Зокрема, 2022 року в умовах безперервних бойових дій було повністю модернізовано три каналізаційні насосні станції в одному з міст-учасників і завершено встановлення лічильників води в багатоквартирних будинках іншого міста.

Пресслужба уточнила, що заходи, які планують реалізувати 2023 року, спрямовані на модернізацію та автоматизацію переважно зношених систем водопостачання та скидання стічних вод. Обсяг запланованих робіт передбачає заміну водопровідних і каналізаційних насосів на допоміжне обладнання з автоматизованим режимом роботи, а також заміну систем вентиляції та шаф управління.

Як повідомили в НЕФКО, повна реалізація всіх проєктів дасть змогу заощадити понад 3800 МВт-год електроенергії на рік порівняно з попередньою ситуацією, скоротити викиди CO2 на 3000 тонн, а також забезпечить заощадження місцевими бюджетами EUR1 млн щорічно. Загалом упроваджені модернізаційні заходи позитивно вплинуть на майже 700 тис. українців, зокрема 85 тис. ВПО, забезпечивши їм покращену якість води та надійне водопостачання.

Усі заплановані роботи, як очікується, значно підвищать енергоефективність об'єктів водопостачання та продовжать термін їх експлуатації. Автоматизація процесів очищення води також буде корисна для персоналу міських водоканалів, який працюватиме в більш безпечних умовах з меншим ризиком для здоров'я.

Інвестиційна платформа сусідства (NIP) - механізм, спрямований на залучення додаткового фінансування для капіталомістких інфраструктурних проєктів у країнах-партнерах ЄС, на які поширюється Європейська політика сусідства (ENP), у таких секторах, як транспорт, енергетика, екологія та соціальний розвиток.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В Україні реалізовано проєкти більше ніж у 100 муніципалітетах.