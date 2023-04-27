Марченко вважає здійсненним завдання зібрати $11 млрд на відновлення України до середини 2023 р.

Міністерство фінансів України проводить активні переговори в рамках окресленої мети зібрати до середини цього року $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення країни, і вважає це здійсненним.

"Це можна виконати, і ми над цим працюємо", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" за підсумками проведених переговорів у рамках Весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), що відбулися нещодавно.

Він нагадав, що загалом потреби на відновлення на цей рік, визначені разом зі Світовим банком, становлять $14 млрд, з них уже передбачено у державному бюджеті України $3,3 млрд, основним каналом їх використання буде створений бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Зараз у нього джерела наповнення відомі: це вилучені активи російських банків та прибуток Нацбанку. На цьому етапі нам важливо знайти зовнішнє джерело, а потім яким чином ми це трансформуємо до українського бюджету – це вже інше питання", – пояснив глава Мінфіну.

За його словами, на ці цілі обговорюється $1,5 млрд з урядом США, який також виділяє $0,8 млрд на енергетику "у вигляді різного роду трансформаторів, обладнання, яке потрібне для підготовки до зими".

Міністр додав, що Японія надала $0,4 млрд грантової допомоги від JICA (Японське агентство міжнародної технічної допомоги), а загалом з початку року Україна та Японія домовилися про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн.

"Далі EUR1 млрд оголошено від Європейського Союзу. Фінальний формат ще не дискутується", - зазначив Марченко.

Він нагадав, що ще до Весняних зборів Світовий банк створено URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучаються кошти країн-донорів на рамкові проєкти, зокрема: RELINC (Реконструкція транспортної інфраструктури), Re-Power (енергетика), HEAL (підтримка системи охорони здоров'я).

"Дуже важливо, що фонд URTF залучає гранти. Під час міністерського Круглого столу Світового Банку та МВФ ми також звернулися до наших партнерів із закликом вкладати кошти саме у цей фонд", – зазначив міністр.

За його словами, зараз обговорюється із Світовим банком новий проєкт – HOPE.

"Йдеться про відновлення житла, компенсації громадянам за втрачене житло. Формат реалізації проєкту перебуває у стадії обговорення", - уточнив Марченко.

За його словами, вже відбулися перші засідання URTF фонду за участю представників урядів Австрії, Канади, Ісландії, Японії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Швейцарії, запрошено також уряд США, Німеччини та Індонезії.

"І ми бачимо, що до кінця року через URTF можливо акумулювати $2 млрд. На сьогоднішній день у фонді передбачено близько $1,1 млрд потенційних донорських внесків: гроші ще не зайшли до держбюджету, але впевненість у них уже є", – сказав Марченко.

Він уточнив, що це кошти від Японії – $471 млн, Норвегії – $100 млн та $190 млн у процесі оформлення, Нідерландів – $94 млн та ще $65 млн у процесі оформлення, Канади – $84,5 млн, Швейцарії – близько $58 млн, Швеції – $13,48 млн, Австрії – $21,21 млн, Литви – $5,32 млн, Ісландії – $2,5 млн та у процесі оформлення ще $0,5 млн, Латвії – у процесі оформлення на $2,2 млн.

"Звичайно, якщо вони (донори) ухвалять рішення надати їх через Європейський інвестбанк (ЄІБ) або Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), то це може бути рішення, яке нам підходить", – додав міністр.

Він також повідомив, що уряд розраховує на новий фонд від кредитної організації, що входить до Групи Світового банку, Міжнародна асоціація розвитку – IDA (International Development Association) – SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response) загальним розміром $2 млрд.

За його словами, важливо, що це фонд мультиплікативний, і потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги.

Марченко додав, що потенційними контрибуторами можуть бути також G-7, Норвегія, Швейцарія, Нідерланди, які вже заявили про велику підтримку України.

"З боку уряду Данії було озвучено наміри створення спеціального фонду для України обсягом близько EUR1 млрд", – зазначив, зокрема, міністр, уточнивши, що у цій сумі частина може бути як військова допомога, а частина – гуманітарна, розподіл ще обговорюється.

"Швейцарія озвучила 1,8 млрд швейцарських франків на наступні шість років. Плюс ще деякі країни зробили заяви: хтось запевнив проінвестувати у SPURR, хтось в URTF, хтось надає гарантії ЄБРР, хтось – корпорації IFC, як нещодавно інвестували Нідерланди $43 млн та $11 млн Швейцарія", - зазначив глава Мінфіну.

Він також нагадав, що нещодавано Японія виділила $23 млн у багатостороннє агентство із гарантування інвестицій MIGA з групи світового банку, що створює фонд для страхування ризиків, і Японія стала першою країною, яка зробила такий внесок.

"Серед інших країн – це Литва, Латвія, Ірландія, Ісландія, Нідерланди тощо. Тобто країни розглядають наявні канали: це або Світовий банк, або банки розвитку, як ЄБРР, ЄІБ. ЄІБ також пропонує фонд для України. Зараз серед міжнародних фінансових організацій триває конкуренція за донорів", – констатував Марченко.

Водночас він не міг назвати точної цифри вже зібраних коштів, оскільки їхній розподіл ще дискутується.

Розповідаючи про зовнішнє фінансування дефіциту держбюджету, що оцінюється в $42 млрд, глава Мінфіну сказав, що до кінця 2023 року не вбачає проблем.

"Але, звичайно, ми розуміємо потенційні ризики, зокрема політичні, у різних країнах. І вже зараз доносимо меседж, що нам важливо мати впевненість у майбутньому. Ми комунікували цей меседж і для Казначейства США, і для європейських колег", – зазначив Марченко.

Він нагадав, що гарантії такого фінансування є основою відкритої наприкінці березня чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд.

"Вони (партнери) гарантують, що зможуть профінансувати дефіцит, який не перекривається за рахунок внутрішніх джерел і кредитів МВФ. Це ключова умова програми. Доти, доки не було забезпечено фінансування бюджетного розриву 2023 року, були складні переговори. Включилася Канада, яка додатково виділила кошти, Японія, і це дозволило відкрити програму", – зазначив, зокрема, міністр.

Як повідомлялося, окрім $15,6 млрд від Фонду $115 млрд пакет підтримки України на зазначені чотири роки передбачає $80 млрд від багатосторонніх і двосторонніх донорів, з яких $20 млрд у вигляді грантів і $60 млрд у вигляді пільгових кредитів, а також ще $20 млрд у вигляді відстрочення виплат із зовнішнього боргу.