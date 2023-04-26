Економіка

19:06 26.04.2023

Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

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Торгпред України сподівається на врегулювання ввезення агропродукції до ЄС найближчими днями і тимчасову заборону експорту лише чотирьох культур до сусідніх країн

Більшість запроваджених Польщею обмежень щодо української аграрної продукції не обґрунтовані та незаконні і з точки зору польського права, і з точки зору порушення зобов'язань перед Україною, тому в Києві розраховують на швидке їх скасування Варшавою за допомогою Єврокомісії, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Спільно з Європейською комісією намагаємося врегулювати цю ситуацію, тому що рішення з цих питань має ухвалювати Брюссель, а не Варшава. І Варшава це знає. Сподіваюся, найближчими днями ми це питання врегулюємо", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

На думку Качки, Польща має скасувати цю заборону, а ЄС "як супернадзвичайний і дуже неприємний крок" обмежить ввезення суто зернових: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до 30 червня".

"І це максимум, що може обмежуватися. І то насправді на сьогодні підстав для таких обмежень немає", - заявив торговий представник України.

За його словами, проблема якщо й була, то в січні-лютому, тоді як дотепер внутрішній ринок Польщі вже розморожений, але польські фермери, маючи клієнтів, не продають свою продукцію, бо очікують обіцяних від польського уряду доплат. І Єврокомісія готова допомогти полякам в обмін на те, що вони скасують свою незаконну заборону, зазначив Качка, окреслюючи ситуацію.

Він наголосив, що такими діями Польщі та інших сусідніх країн ЄС моментально скористалася РФ, знову ставлячи під сумнів роботу "зернового коридору", тому рішення потрібно знайти найближчими днями.

"Ми це рішення виробили завдяки зусиллям усіх: української сторони, Європейського Союзу, Брюсселя та активного діалогу з Польщею, іншими країнами, які говорять про обмеження. Це рішення на столі, залишилося тільки довести це все до кінця, щоб це було прийнятно для Польщі. І я думаю, що це не питання якихось додаткових поступок, це питання з'ясування реальної ситуації на ринку Польщі", - заявив торговий представник України.

На його думку, вона далеко не така погана, як пояснюють для медіа. "Там більше правого популізму. Справді, є антиукраїнські сили в польському правому політикумі, які, власне, підбурюють польських фермерів до протестів. Але це політика - не економіка, і ми на цьому постійно наголошуємо і вважаємо, що насправді жодних проблем для польської економіки український аграрний експорт не створює", - зазначив Качка.

Він додав, що, навпаки, завдяки доступу до дешевої української продукції польське тваринництво стало більш ефективним, а минулого року Польща збільшила експорт аграрної продукції на EUR15 млрд.

"Але це їхні гроші. Нам головне довести - і в нас є підтримка всіх інших держав-членів ЄС у тому, - що вільна торгівля аграрною продукцією України - це те, що потрібно всій Європі. Адже це продовольча безпека. Ви знаєте, що в окремих регіонах Європи посуха, і їм справді потрібне зерно", - заявив торгпред.

Окремо він наголосив, що надзвичайно важливим завданням не лише для регіону, а й глобальним є збереження експорту продукції через українські порти в Чорному морі. Качка зауважив, що уряд України працює на всіх рівнях щодо питання вивезення української продукції морем, якщо не "зерновим коридором", то в іншому форматі.

Згідно з даними Мінекономіки, потенціал експорту зернових з України ще до 1 липня становить майже 10 млн тонн. Водночас Україна очікує, що потенціал експорту з 1 липня 2023-го до 30 червня 2024 року становитиме понад 40 млн тонн зернових. Такий обсяг можна ефективно транспортувати тільки морем, наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, представник Єврокомісії напередодні за підсумками проведених консультацій із Польщею та ще чотирма іншими сусідніми країнами (Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією) поінформував про плани запровадити заборону на імпорт до цих країн з України зазначених чотирьох культур і ще соняшникової олії. Орієнтовний термін заборони - до 5 червня, але з можливістю продовження до кінця року.

Теги: #єс #конфлікт #агропродукція

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