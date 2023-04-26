Економіка

15:25 26.04.2023

Італійське агентство SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль

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Італійське агентство SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На додачу до лінії EUR500 млн агентство готове, за нашими даними, виділити ще EUR1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров'я та інфраструктури", - сказав глава українського уряду в середу на брифінгу в Римі з прем'єром Італії Джорджі Мелоні.

Він додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Зі свого боку Мелоні зазначила, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн, наголосивши, що відновлення України - справа всієї Європи.

"Зараз інвестувати в Україну - це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні", - заявила прем'єр Італії.

Теги: #україна #італія #кошти

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