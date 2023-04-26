Економіка

07:55 26.04.2023

Банки очікують зростання корпоративного кредитного портфеля без погіршення його якості - опитування НБУ

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Банки очікують зростання корпоративного кредитного портфеля без погіршення його якості - опитування НБУ

Банки поліпшили очікування щодо перспектив кредитування: частка респондентів, які очікують зростання обсягів кредитування бізнесу, збільшилася до довоєнного рівня, свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

"Оцінки банками кредитних стандартів, попиту, схвалення заявок на кредити та інших показників кредитування за останні три квартали поліпшуються", - констатує Нацбанк у пресрелізі у вівторок.

Згідно зі звітом, близько 65% респондентів очікують зростання корпоративного портфеля, а 38% - роздрібного, водночас 65% прогнозують приплив коштів з боку бізнесу і 77% - з боку населення.

Регулятор зазначає, що попит на корпоративні кредити в першому кварталі посилювала потреба в обіговому капіталі, проте зростання процентних ставок його стримувало.

У II кварталі банки очікують зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу: найбільше - на позики малому та середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити.

Респонденти прогнозують у ІІ кварталі також зростання попиту і на роздрібні кредити, найбільше - на іпотеку. Попит домогосподарств на іпотеку продовжує зростати другий квартал поспіль завдяки поліпшенню споживчих настроїв та заощадженням, наголошує НБУ, водночас додаючи, що пожвавлення попиту сповільнюють стримані очікування розвитку ринку нерухомості.

Зазначається, що погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців банки не очікують, проте якість кредитів домогосподарств дещо погіршиться.

У повідомленні також йдеться, що в I кварталі банки посилили стандарти корпоративного кредитування, найсильніше - для довгострокових і валютних кредитів. У II кварталі й далі прогнозується посилення стандартів, значною мірою - для великих підприємств і довгострокових кредитів.

Водночас фінустанови планують дещо послабити кредитні стандарти для МСП, а також уперше з IV кварталу 2021 року банки пом'якшили стандарти кредитів населенню, значною мірою - для споживчих кредитів. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності, кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення.

Стандарти іпотеки пом'якшилися завдяки активізації конкуренції банків та меншим інфляційним очікуванням. У наступному кварталі респонденти планують пом'якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, а для іпотеки - посилювати.

У І кварталі респонденти відзначили зростання всіх видів ризиків, окрім ліквідності, ризик якої знижується другий квартал поспіль. У ІІ кварталі банки очікують посилення всіх без винятку видів ризиків.

Опитування щодо умов банківського кредитування проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді дали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

 

 

Теги: #кредит #банки #портфель

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