Економіка

20:24 25.04.2023

ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

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ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань незаконного обігу тютюнових виробів має намір ініціювати заборону на виробництво і продаж сигарет для duty-free через постійні порушення законодавства, повідомив голова ТСК, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"З огляду на те, що на проблему вже стільки разів звертали увагу, а вона досі існує, запропонували рішення для нашого Комітету - під час війни заборонити виробництво і продаж сигарет duty-free. Не дуже елегантне рішення, але виглядає так, що єдине дієве в цій ситуації", - написав він у своєму телеграм після засідання ТСК.

На думку Железняка, слово duty-free давно набуло "негативної конотації". Останнім часом з'явилася низка красномовних фактів, серед яких скорочення втричі за рік війни магазинів безмитної торгівлі до 15, найбільші з яких розташовані в аеропортах.

Він нагадав, що від початку війни аеропорти було закрито, також було заборонено виїзд за кордон великій кількості громадян. Водночас 2021 року реалізація тютюнових виробів через duty-free становила 27 млн пачок, а 2022 року - 20 млн пачок.

За інформацією голови ТСК, під час перевірки кількості реалізованих пачок сигарет у duty-free у митному режимі "реекспорт" виявилося, що тільки за одним оператором може спостерігатися зниження продажу до 157 тис. пачок.

"Є дуже дивна тенденція, коли на наземних конкретних пунктах пропуску на один чек купується в середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших тільки 5-7. При тому, що в ЄС можна провести лише 2 пачки", - акцентував він і додав, що кількість вироблених і проданих сигарет для duty-free також відрізняється на сотні тисяч, якщо не мільйони, пачок.

Присутній на засіданні ТСК представник Державної міграційної служби не зміг дати пояснення цим фактам. Тому ТСК зобов'язала відомство провести перевірку цих фактів і запропонувала заборонити виробництво і продаж сигарет duty-free на час війни.

 

 

 

Теги: #рада #заборона #сигарети

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