Економіка

20:12 25.04.2023

Угорщина заборонила імпорт з України 25 видів сільгосппродукції та посилила правила транзиту

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Угорщина заборонила імпорт з України 25 видів сільгосппродукції та посилила правила транзиту

Угорщина заборонила до 1 липня імпорт з України 25 видів сільськогосподарської продукції, дозволивши транзит за умовами посиленого контролю.

Відповідне розпорядження 130/2023 "Про заходи, пов'язані з транспортуванням певних сільськогосподарських продуктів походженням з України" видав уряд Угорщини.

У списку забороненої до ввезення продукції значиться яловичина свіжа та охолоджена; м'ясо великої рогатої худоби заморожене; свинина свіжа, охолоджена або заморожена; м'ясо овець або кіз, свіже, охолоджене або морожене; м'ясо, субпродукти та субпродукти свійської птиці, придатні для споживання в їжу, свіжі, охолоджені або морожені; яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені; мед натуральний; овочі (включно із сирими, приготованими на парі або вареними) заморожені; жито; ячмінь; кукурудза; гречка, просо та канаркове насіння; інші злаки; борошно пшеничне і борошно зі злаків; оброблені злаки; ріпак або насіння ріпаку; насіння соняшника (зокрема, подрібнене); олія соняшникова, сафлорова і бавовняна та їх фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу; олія ріпакова і гірчична та їх фракції, нерафіновані або рафіновані, але без зміни хімічного складу; цукор тростинний або буряковий і сахароза хімічно чиста у твердому стані; хліб, тістечка, бісквіти та інші хлібобулочні вироби із вмістом какао; рисовий папір та аналогічні продукти; овочі (крім зацукрованих), приготовані або консервовані без оцту або оцтової кислоти (крім помідорів та їстівних грибів), незаморожені; вино зі свіжого винограду; виноградне сусло (крім виноградного соку);

У разі постачання вищезазначених товарів на територію Угорщини, з порушеннями норм положення, поліція або податкова інспекція можуть накласти адміністративний штраф на перевізника в розмірі до 100% вартості товару без ПДВ. Аналогічні санкції передбачено, якщо зазначені в списку заборонених до імпорту товари не буде вивезено за межі країни протягом 7 днів із дати в'їзду, йдеться в тексті документа.

Під час пересування товарів територією Угорщини в режимі транзиту, уповноважені органи навішують спеціальні замки таким чином, що під час будь-якої виїмки товару з транспортного засобу, їх можна тільки зламати. Вантаж відстежується за допомогою систем оплати проїзду платними дорогами і даних WIM-комплексів.

Під час встановлення офіційного замка, реєструється найменування поставки, її обсяг, ім'я перевізника, його адреса, за наявності адреса офісу в Угорщині, податковий номер перевізника, реєстраційний номер компанії або ідентифікатор FELIR. Перевізник має вказати назву країни, що забезпечує виконання завдання, електронну та поштову адресу замовника, номер рахунку для оплати, власника транспортного засобу, особу водія, який його використовує, номерний знак (у разі використання залізничного транспорту - номер залізничної колії), час і місце запланованого виїзду з території Угорщини та запланований маршрут.

У Державній службі безпеки на транспорті України також уточнили, що в разі перевезення сільгосппродукції в режимі транзиту автотранзитом, вантажний автомобіль має бути опломбований пломбами, які встановлюються під час оформлення митної декларації Т1.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, які розташовані на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.

Теги: #заборона #угорщина #агропродукція

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