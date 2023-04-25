Економіка

16:12 25.04.2023

"Укрпошта" у I кварталі зафіксувала дворазове зростання відправки посилок з-за кордону

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"Укрпошта" у I кварталі зафіксувала дворазове зростання відправки посилок з-за кордону

АТ "Укрпошта" у січні-березні 2023 року зафіксувало дворазове зростання кількості посилок, що пересилаються в Україну з-за кордону, – понад 26 млн з 13 млн у першому кварталі 2022 року, повідомила директор департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко.

"Я бачу, що за підсумками перших місяців поточного року "Укрпошта" з імпорту виходить вже на 85% від обсягу довоєнного періоду, тоді як минулий рік ми закінчили на рівні 40% (від кількості посилок, що пересилаються в Україну до повномасштабного вторгнення Росії – ІФ-У) ). У якісь місяці був майже нуль, у якісь - трохи більше. Зараз бачимо, що за перший квартал це вже 85-90% від довоєнного рівня", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", додавши, що 40% відповідає показнику 13 млн посилок, що надійшли з-за кордону.

Як наголосила директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти", якщо в перші місяці після початку повномасштабного російського вторгнення до країни ввезення складалося переважно із соціальних посилок, то за підсумками першого кварталу поточного року йдеться про комерційні посилки.

"Попит зріс. Люди більш активно купують товари в магазинах за кордоном. Купують на тому ж AliExpress та інших платформах товари, які не можуть придбати в Україні через відсутність необхідних їм позицій або через їхню високу вартість", - прокоментувала ситуацію Павленко.

Те, що відбувається, за її словами, свідчить про те, що в українців виникли бажання та можливість робити покупки: український ринок оживає з погляду обсягів, що фіксують і міжнародні партнери.

Як повідомила Павленко, транспортування посилкою за кордон із минулого року стабільно тримається на рівні 80-90% від довоєнного рівня. Причому, якщо до війни розподіл між соціальними та комерційними відправленнями був у співвідношенні 20% на 80%, то за час війни цей показник змістився і фіксується приблизно на рівні 30% на 70%.

Теги: #павленко #укрпошта

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