Економіка

15:29 25.04.2023

"Укрпошта" переведе всі процеси з митницею в електронний формат до середини року

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"Укрпошта" переведе всі процеси з митницею в електронний формат до середини року

"Укрпошта" після набуття чинності з 18 січня закону про обмін електронними даними для посилок та експрес-відправлень розпочала перехід на paperless режим із митницею і до середини року планує його повністю завершити, повідомила директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Усі наші партнери за кордоном давно прагнуть обмінюватися лише електронними даними. У свою чергу ми, "Укрпошта", вже переходимо на paperless режим з митницею. 18 січня набув чинності закон про обмін електронними даними для посилок та експрес-відправлень, і ми потихеньку з українською митницею інтегруємося у цьому напрямі", - сказала вона, уточнивши, що раніше такий обмін здійснювався виключно з використанням паперових документів.

"Раніше - так, все було на папері. На кожну посилку було три сторінки, одну відривали. Потім вони зі штемпелями зберігалися у нас три роки. Ми відходимо від цього", - сказала директор департаменту.

Вона уточнила, що процес переходу на обмін даними в електронному форматі має повністю завершитись до середини року.

Також, за словами Павленко, триває робота над впровадженням покращень у кабінеті експортера. Наступним кроком буде те, що в ньому з'явиться можливість керувати не лише вивезеними, а й ввезеними посилками.

Теги: #павленко #укрпошта

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