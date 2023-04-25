Економіка

15:19 25.04.2023

Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

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Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

Кабінет Міністрів визначив шість населених пунктів у Київській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській області, де відновлення відбуватиметься комплексно і за новими принципами, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"План швидкого відновлення цього року має п'ять пріоритетів. Насправді ж це сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно. Один з основних принципів - це build back better, тобто відбудувати краще, ніж було. Сьогодні уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямі. Визначаємо шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься комплексно і за новими принципами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, йдеться про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, Посад-Покровське у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

"Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер їх відновлюватимуть у комплексі. Це означає, що відновлюватимуть не окремі будівлі та споруди, а все з системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів", - заявив він.

Водночас Шмигаль наголосив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.

"Відновлення вже триває у всій країні. Цей документ - пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність і швидкість відновлення одночасно", - підсумував прем'єр.

Теги: #кабмін #нерухомість #відновлення

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