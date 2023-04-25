Економіка

14:23 25.04.2023

Neo-Eco Ukraine долучилася до проєктів відновлення пошкоджених будівель у Миколаївській області

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Neo-Eco Ukraine долучилася до проєктів відновлення пошкоджених будівель у Миколаївській області

Компанія Neo-Eco Ukraine розпочала в Миколаївській області аналіз руйнувань житлової забудови внаслідок агресії Росії, з можливою подальшою переробкою відходів та виробництвом будівельних матеріалів, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Минулого тижня відбулася зустріч представників "Нео-Еко Франція" та "Нео-Еко Україна" з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та генерал-майором Дмитром Марченком.

"Neo Eco запропонувала варіанти співпраці у відновленні пошкоджених будівель та споруд, зокрема й допомогу матеріалами та працівниками. Наша компанія зацікавлена у відновленні пошкоджених будівель та збереженні первісного вигляду населених пунктів", - прокоментувала суть проєкту проєктний менеджер Neo-Eco Ukraine Вікторія Шимон.

Зазначається, що для чіткого розуміння обсягу та характеру пошкоджень, а також для подальших кроків вирішальне значення матиме так зване оцифрування пошкоджень, це оцифрування буде зроблено на основі знімків за допомогою безпілотника.

"На зустрічі всі сторони зазначили, що готові та зацікавлені у співпраці та будуть відкриті з усіх питань, беручи безпосередню участь у вирішенні поточних проблем", - повідомила Шимон.

Раніше повідомлялося, що компанія Neo-Eco Ukraine підписала угоду про співпрацю з міжнародною благодійною організацією Mission East щодо проєкту в Миколаївській області.

"Ця угода означає початок наших спільних зусиль із місцевою владою із переробки відходів пошкоджених війною будівель на матеріали для екологічної реконструкції сільських населених пунктів Миколаївської області. У найближчі чотири місяці ми разом визначимо потреби у відновленні та кількості будівельного сміття, а також проведемо макроекономічне дослідження для оцінки потенціалу місцевих суб'єктів ринку в сфері переробки відходів та виробництва будівельних матеріалів", - повідомила Шимон.

Вона також додала, що компанія зацікавлена у проєктах та інших регіонах України.

"Компанія Нео-Еко Україна прагне мультиплікувати принципи циркулярної економіки, за якими працює, в багато українських міст, щоб уникнути екологічної катастрофи і вирішити болісні проблеми зі збирання, сортування та утилізації будівельного сміття", - наголосила Шимон.

Як повідомлялося, французька компанія Neo-Eco завдяки уряду Франції та іншим донорам реалізує проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі.

Демонтажні роботи розпочато у січні, на сьогодні завершено процеси демонтажу, сортування, утилізації небезпечних матеріалів та переробки будівельних відходів на нові матеріали, які будуть використані у будівництві. Концепт відновлення представлено мешканцям, будівельні роботи планують розпочати влітку.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкненого циклу – інтеграції використаних матеріалів. За цим принципом Neo-Eco реалізує проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі (Київська обл.).

Теги: #гостомель #нерухомість #neo_eco

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