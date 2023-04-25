Економіка

13:44 25.04.2023

Україна отримала 3-й транш макрофіндопомоги ЄС на EUR1,5 млрд

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Україна отримала 3-й транш макрофіндопомоги ЄС на EUR1,5 млрд

Україна у вівторок отримала третій транш у розмірі EUR1,5 млрд у рамках масштабної макрофінансової допомоги Євросоюзу на 2023 рік, загальний розмір якої на поточний рік становить EUR18 млрд, повідомив Мінфін України.

"У перші чотири місяці 2023 року найбільший обсяг фінансової допомоги Україна отримала від ЄС. Вдячний колегам з ЄС за лідерство у підтримці України, послідовність та ритмічність у наданні коштів, що допомагає своєчасно та в повному обсязі виконувати держбюджет у поточному році", – наводяться у пресреліз слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Відомство нагадало, що перший транш у розмірі EUR3 млрд Україна отримала у січні 2023 року, другий у розмірі EUR1,5 млрд надійшов до держбюджету у березні цього року. Таким чином, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС у 2023 році сягнув EUR6 млрд.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України та будуть спрямовані на фінансування найбільш невідкладних видатків держбюджету, зазначило міністерство.

Він нагадав, що наступні транші в рамках масштабної програми макрофіндопомоги надходитимуть до держбюджету протягом 2023 року із урахуванням виконання Україною погоджених сторонами умов.

Теги: #єс #мінфін #фіндопомога

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