Економіка

12:39 25.04.2023

McDonald's відновлює роботу в Дніпрі

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McDonald's відновлює роботу в Дніпрі

Компанія McDonald's в Україні 25 квітня відновила роботу п'яти ресторанів у Дніпрі, на початку травня в місті знову відкриються ще два заклади мережі, повідомила її пресслужба.

Згідно з повідомленням, відкрилися ресторани на вул. Старомостовій, 5, просп. Гагаріна, 128, просп. Героїв, 2в, вул. Кондратюка, 2в, просп. Слобожанському, 1а. Крім того, до відновлення роботи готуються заклади на вул. Глінки, 2 і вул. Нижньодніпровській, 17.

У дніпровських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald's в Україні, діятимуть розширені правила безпеки, згідно з якими в разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси та зачиняє заклад, щоб усі могли пройти в укриття.

Водночас компанія передбачає підвищений попит у перші дні з відкриття закладів у Дніпрі - спочатку зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчення людей і щоб команди могли краще відпрацювати процедури з евакуації.

За аналогією з відновленням роботи ресторанів у Києві та на заході України у вересні 2022 року у ресторанах буде представлене скорочене меню, до якого увійдуть основі страви McDonald's. Розширення меню відбуватиметься разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів.

Послуга доставки McDelivery, яку забезпечують партнери мережі Glovo і Bolt Food, запрацює на початку травня, додали в пресслужбі.

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 25 квітня в мережі компанії в Україні працюють 83 ресторани.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Статутний капітал ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на грудень-2021 становив 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds #дніпро

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