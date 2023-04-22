П'ять країн запропонували Єврокомісії розширити перелік аграрної продукції з України, яка може прямувати транзитом - ЗМІ

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини направили свої пропозиції до Європейської комісії для вирішення проблеми імпорту аграрної продукції з України, повідомило агентство PAP, посилаючись на відповідний лист до Єврокомісії.

"Ми вважаємо, що пропонований винятковий захист у вигляді дозволу імпорту тільки для транзиту до решти країн ЄС та решти світу має охоплювати ширший спектр продуктів, ніж пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику. Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", - йдеться в листі до Європейської комісії.

Крім того, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина просять продовжити дію цих заходів після закінчення режиму скасування митних тарифів на товари з України, що буде в червні 2023 року.

"Скасування цих заходів може розглядатися тільки після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", - наголошується в листі.