Економіка

20:45 21.04.2023

Розглядають варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год

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Розглядають варіант підвищення тарифів на е/е для населення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год

Один із базових варіантів установлення нових тарифів на е/е для населення передбачає їхнє підвищення до 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год за умови збереження тарифу 1,44 грн/кВт-год, що наразі діє для місячного споживання до 250 кВт-год, повідомив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський.

"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових - це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", - сказав Ущаповський в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Водночас голова енергорегулятора не уточнив, за яких обсягів споживання може діяти тариф у 1,44 грн/кВт-год, і не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів.

При цьому він зазначив, що не йдеться про підвищення тарифів для населення до ринкового рівня, який зараз становить приблизно 6,2 грн/кВт-год.

Як повідомлялося, дія тарифів на е/е для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць) закінчується з 1 травня. Раніше одним із найбільш обговорюваних учасниками процесу (зокрема, Міненерго, генерацією, "Укренерго", НКРЕКП) рішень у неофіцаільних бесідах називали підвищення тарифу до 2,8-2,9 грн/кВт-год, що дало би змогу приблизно на третину знизити навантаження на виконавців ПСО з підтримання тарифів для населення - "Енергоатом" та "Укргідроенерго" і дало би їм частину коштів на відновлення пошкоджених обстрілами РФ об'єктів. Водночас, як зазначають учасники процесу, найімовірнішим буде рішення продовжити тарифи ще на місяць "із політичних міркувань".

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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