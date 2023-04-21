ЄБА закликає Раду не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до глав парламентських комітетів із проханням не підтримувати законопроєкти, що передбачають запровадження в Україні внесків на маркетингове просування молочної продукції та зниження на 10% податку на додану вартість на них.

"Безумовно, концептуально бізнес підтримав ідею підтримки молочної галузі, адже вона значно постраждала під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зокрема через скорочення поголів'я великої рогатої худоби та, як результат, зменшення молочної сировини", - йдеться у зверненні, опублікованому на сайті асоціації.

В учасників бізнес-асоціації виникли побоювання щодо запровадження внеску на просування молочної продукції. "Експертам асоціації не зовсім зрозумілий процес створення та функціонування організації-розпорядника внеску, що, ймовірно, може спричинити корупційні ризики, зловживання тощо", - наголосили в ЄБА.

Її експерти також вважають, що запровадження внеску та застосування запропонованого механізму його сплати може призвести до додаткової зарегульованості роботи компаній, збільшить фінансове навантаження на бізнес та посилить ситуацію в галузі.

"Важко було припустити, що первісна ідея "фінансового забезпечення розвитку та сталого зростання молочної галузі" може покладати додаткову відповідальність за розвиток галузі на постраждалий бізнес, який продовжує робити все можливе для галузі, прозоро працюючи, сплачуючи податки тощо", - висловили подив у ЄБА.

Звернення адресовано главам комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, комітету з аграрної та земельної політики Олександру Гайду, комітету з економічного розвитку Дмитру Наталусі, бюджетного комітету Роксолані Підласій, комітету з антикорупційної політики Анастасії Радіної, комітету з євроінтеграції комітету з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

ЄБА також просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернути увагу на цю ситуацію.