Економіка

16:44 21.04.2023

Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

1 хв читати
Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, під час якої закликав банк приділити увагу стимулюванню житлового будівництва в Україні, повідомила пресслужба президента.

"Володимир Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме в приватний сектор і проєкти розвитку України. Президент закликав банк звернути увагу на житловий сегмент і стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми", - ідеться в повідомленні пресслужби на офіційному порталі глави держави.

Як повідомляється, Зеленський подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення.

Він акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів ЄБРР у нашій країні.

"Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом", - наголосив глава держави.

Теги: #єбрр #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 21.04.2023
Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

10:47 21.04.2023
Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

00:52 21.04.2023
Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

00:41 21.04.2023
Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

00:39 21.04.2023
Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

18:54 20.04.2023
Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

15:04 19.04.2023
Зеленський відвідав прикордонників на Волині

Зеленський відвідав прикордонників на Волині

07:33 19.04.2023
Зеленський у розмові з Маккарті порушив питання постачання літаків F-16

Зеленський у розмові з Маккарті порушив питання постачання літаків F-16

21:59 18.04.2023
Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

14:48 18.04.2023
Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

УЗ заборонила перевезення у бік Угорщини зернових та низки товарів продовольчої групи

Аграрні асоціації України закликали ЄС скасувати ембарго на імпорт української с/г продукції

ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

ОСТАННЄ

"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

НКРЕКП оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" на 255 тис. грн за порушення законодавства та ліцензійних умов з розподілу е/е

Маск у четвер втратив майже на $13 млрд

"Нова Пошта" призупинила відправку продуктів до ЄС через обмеження імпорту українських с/г товарів

"Укргідроенерго" готується до можливої другої хвилі водопілля

НБУ дозволив е-резидентам переказувати за кордон отриману від нерезидентів валюту

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії - ЗМІ

Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

НКРЕКП звинувачує "Укренерго" в порушенні термінів інформування про організацію призупиненого експорту е/е до Словаччини

США та деякі їхні партнери обговорюють ідею майже повної заборони на експорт до Росії - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА