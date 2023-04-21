Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, під час якої закликав банк приділити увагу стимулюванню житлового будівництва в Україні, повідомила пресслужба президента.

"Володимир Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме в приватний сектор і проєкти розвитку України. Президент закликав банк звернути увагу на житловий сегмент і стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми", - ідеться в повідомленні пресслужби на офіційному порталі глави держави.

Як повідомляється, Зеленський подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення.

Він акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів ЄБРР у нашій країні.

"Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом", - наголосив глава держави.