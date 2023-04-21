НКРЕКП оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" на 255 тис. грн за порушення законодавства та ліцензійних умов з розподілу е/е

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" на 255 тис. грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії, а також ліцензійних умов з розподілу е/е.

Регулятор ухвалив таке рішення на засіданні в п'ятницю за результатами планової перевірки діяльності "ДТЕК Київські електромережі" в період із 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року.

Як повідомив директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк, серед порушень компанії, зокрема, зазначено неповну оплату послуг із передавання е/е та послуг із диспетчерського оперативно-технічного управління в березні-грудні 2022 року, несвоєчасне видання технічних умов і затримки в наданні послуг із приєднання абонентів до електромереж, а також неповне виконання інвестиційної та ремонтної програм.

"За результатами перевірки ми пропонуємо ухвалити постанову про накладення штрафу в розмірі 510 тис. грн. Також зобов'язати ліцензіата врахувати в інвестиційній програмі на 2023-й і 2024 роки додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2021-му і 2022 роках відповідно 53 861 тис. грн і 32 472 тис. грн...", - сказав Зеленюк.

Однак під час обговорень представники регулятора ухвалили рішення знизити суму штрафу для "ДТЕК Київські електромережі" вдвічі - до 255 тис. грн у зв'язку з позитивною динамікою ліцензіата щодо усунення допущених порушень.

"Більшість порушень на дату ухвалення рішення ліцензіатом усунуто, заборгованості погашено... до нас також надійшли і є в матеріалах перевірки листи споживачів, що зауважень немає, а дехто зі споживачів навіть відкликав свої заяви... Покращення ми дійсно бачимо", - пояснив директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП.