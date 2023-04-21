"Укргідроенерго" готується до можливої другої хвилі водопілля

ПрАТ "Укргідроенерго" готується до другої хвилі водопілля, що може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня, прогнозоване синоптиками.

Водночас, згідно з повідомленням гідроенергетичної компанії в телеграм-каналі, станом на 21 квітня відбувається спад весняної повені, але попри це, вона продовжує пропуск води за збалансованим графіком.

Там уточнили, що на сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень, а до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

"ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго", окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції - забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України", - наголосили в УГЕ.

Як повідомлялося з посиланням на Київську міську військову адміністрацію, уже декілька діб спостерігається падіння рівня води в Дніпрі, проте зберігається помаранчевий рівень небезпеки гідрологічних явищ.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для Києва очікується в суботу, 22 квітня, але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не становить загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста.