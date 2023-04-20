Прямі збитки агросектору за рік повномасштабної війни сягнули $8,7 млрд - KSE Institute

Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, сягнула $8,7 млрд, повідомили в Київській школі економіки (KSE Institute).

За оцінкою експертів проєкту KSE "Росія заплатить", найбільшу частку збитків агросектору становить знищена і пошкоджена сільгосптехніка, втрати якої оцінюються в суму понад $4,65 млрд. Загалом унаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків пов'язана зі знищенням та крадіжками виробленої сільгосппродукції. Експерти проєкту нарахували понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції на суму $1,87 млрд.

Суттєвих втрат зазнала інфраструктура для зберігання сільгосппродукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а потужності пошкоджених зерносховищ - 3,25 млн тонн. Вартість їх відновлення оцінюють у $1,33 млрд.

Найбільших збитків агросектору війна, розв'язана РФ, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці самі регіони перебувають у п’ятірці за кількістю пошкоджених і зруйнованих об'єктів.