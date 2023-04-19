Аграрні асоціації України закликали ЄС скасувати ембарго на імпорт української с/г продукції

Не обмежувати експорт українського продовольства закликали керівництво Європейського Союзу 28 провідних аграрних асоціацій, оскільки заборони окремих країн ЄС загрожують світовій продовольчій безпеці та суперечать багатьом міжнародним договорам, при цьому вони попросили допомоги у розвитку логістичної інфраструктури Східної Європи.

"Шляхи солідарності мають працювати для запобігання голоду в бідних країнах Африки та Азії, а отже, і нової хвилі міграції до країн Європи. Без повноцінної роботи цих шляхів експорту відбувається подальше руйнування світових ланцюжків доданої вартості та постачання продукції, що призводить до фінансових збитків як українських, так і іноземних виробників", - наголошується у повідомленні, опублікованому на сайті Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

На думку аграрної громадськості України, запровадження обмежувальних торговельних заходів з боку країн ЄС суперечить багатьом міжнародним договорам, зокрема правилам торгівлі СОТ, нормам ЄС про спільний ринок, Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС (та її торговельною частиною ВРВСТ), а також підриває постулати запроваджених ЄС шляхів солідарності.

"Ринки східних країн ЄС ніколи не були ключовими для українського зерна чи іншої аграрної продукції, враховуючи високий рівень сільськогосподарського виробництва в цих країнах. Тому обставини, що склалися на сьогодні, мають виключно ситуативний характер, спричинений війною росії та закриттям українських портів Чорного та Азовського морів", - нагадали автори звернення.

Вони висловили розуміння збільшення впливу експортованої української сільгосппродукції на ринки сусідніх країн та нагадали, що левова частка продукції йде транзитом до інших країн, у чому й зацікавлений український агросектор.

Аграрні асоціації вказали на важливість послідовності та передбачуваності торговельної політики ЄС з урахуванням налагодженої Україною до повномасштабного вторгнення співпраці, наголосили на негативному впливі заборон на раніше укладені контракти та ритмічні поставки окремих аграрних продуктів.

Аграрні асоціації України закликали європейських колег до відкритого діалогу для пошуку компромісних рішень, які не суперечать правилам та нормам ЄС.

Українські аграрні асоціації звернулися до Європейської Комісії з проханням про сприяння у скасуванні жорстких обмежень щодо торгівлі між східними країнами ЄС та Україною та розвитку логістичної інфраструктури східних країн ЄС, від чого виграють логістичні перевізники, аграрні виробники у цих країнах та переробні підприємства у західних країнах. ЕС.