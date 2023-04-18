Економіка

19:00 18.04.2023

"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торговельних центрах

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"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торговельних центрах

Українська мережа торговельних центрів "Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх об’єктах, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з прес-релізом, послуги професійної хімчистки одягу, взуття, подушок та текстилю входять в спеціалізовану зону у торговельних центрах "Епіцентр" - "Мультисервіс", яка також пропонує послуги прання та прасування, ремонту одягу та взуття, відновлення кросівок, шкіряних сумок, а також виготовлення ключів.

"Епіцентр" вже запустив перші дві хімчистки в оновлених ТЦ у Києві та Івано-Франківську. У планах компанії – розширити присутність нового концепту по всій мережі, а згодом вийти на зовнішні локації.

За даними мережі, найближчим часом очікується відкриття ще чотирьох нових точок. Площа таких об’єктів становить біля 50 кв. м.

«Тенденція на відновлення та догляд за особистими та побутовими речами. суттєво підсилилась протягом останнього року. Купівельна спроможність населення значно впала, при цьому чистка та реставрація допомагають зекономити на базових покупках», - цитується в прес-релізі керівник проекту розвитку мережі “Мультисервіс” мережі торгових центрів “Епіцентр” Анатолій Шепелюк

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", яка також розвиває інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete`s foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів агресора низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн та створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО та населення (у столиці, на Заході та в Центральній Україні)

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

 

Теги: #епіцентр #мультисервіс

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