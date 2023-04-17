Економіка

14:49 17.04.2023

РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

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РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України

Російська сторона в понеділок, 17 квітня, вдруге заблокувала інспекції суден, що рухаються через Босфор у рамках "зернової ініціативи", в територіальних водах Туреччини, повідомляє Міністерство відновлення України.

"З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) м. Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їхній власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам Іініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

З квітня 2023 р. російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в ініціативі. Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден (два з яких на Китай), на які вже чекає вантаж у порту "Южний".

"Так чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - наголосили в міністерстві.

Українська сторона категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів.

"Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - підсумували в Мінвідновлення.

Теги: #зерно #зернова_ініціатива #мінвідновлення

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