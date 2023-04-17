Економіка

14:31 17.04.2023

ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

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ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

Європейська Комісія очікує на детальну інформацію Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільськогосподарську продукцію, а також готує другий пакет пропозицій, спрямований на підтримку і України, і країн-членів Європейського Союзу, які межують з Україною.

Про це в понеділок у Брюсселі, коментуючи рішення відповідних країн ЄС, повідомила представниця Європейської Комісії Міріам Феррер.

"Ми перебуваємо в контакті з відповідною владою держав - членів ЄС щодо цього питання, а також з українською владою, щоб зрозуміти належним чином вжиті заходи та легальні для них підстави й мати чітке уявлення з цього питання. Паралельно важливо нагадати, що торговельна політика - це ексклюзивна компетенція рівня ЄС. Тому ми говоримо, що у сфері торговельної політики ЄС односторонні дії неможливі", - окреслила вона ситуацію.

Феррер повідомила, що Європейська Комісія отримала листа від п'яти країн ЄС, що межують з Україною, в якому "вони просять нас розглянути це питання". "Ми це аналізуємо. Ми маємо зрозуміти, які причини, через які ці країни запровадили заборону на імпорт, щоб дати більш конкретну відповідь. На цій стадії зарано про це говорити, тому що про ці заходи було оголошено цими вихідними, й ми не отримали ще всіх деталей щодо вжитих заходів", - констатувала представниця Єврокомісії.

Вона також нагадала, що ЄК уже запропонувала компенсацію розміром 56 млн євро. "У першому пакеті ми запропонували підтримати країни ЄС, які найбільше відчули на собі наслідки, - це Польща, Болгарія, Румунія. Нам відомо, що є й інші країни, і це питання ми обговорювали в рамках (Європейської) Ради і сказали, що розглянемо цю ситуацію. Зараз ми працюємо над другим пакетом заходів, у якому ми продовжуватимемо підтримувати країни, які відчули на собі наслідки (збільшення української сільгосппродукції)", - розповіла Феррер.

"У першому пакеті 56 млн євро з резерву, призначеного на агропромисловість. Це резерв, який у нас є для надзвичайних ситуацій. Зараз ми працюємо над другим пакетом, і наразі не можемо надати деталей. Важливо зазначити, що ми враховуємо наслідки збільшення імпорту на ці країни", - продовжила Феррер.

Водночас вона не змогла назвати конкретних термінів, коли Європейська Комісія зможе представити другий пакет. "Ми сподіваємося, що зможемо це зробити дуже швидко, у наступні кілька днів. Потім ці пропозиції мають схвалити держави-члени. Але не забувайте, що перший пакет був запропонований 20 березня і прийнятий державами-членами 30 березня. Це було дуже швидко, і ми очікуємо того самого для другого пакета", - зазначила Феррер.

Зі свого боку представник Єврокомісії Ерік Мамер наголосив, що "ми маємо справу з війною". "Держави - члени ЄС, серед яких Польща, і всі держави, які межують з Україною, роблять усе можливе, щоб допомогти Україні. І це вітається. Не наша мета і мета будь-кого створити труднощі для населення в ЄС у той час, як ми підтримуємо Україну. Тому мова не про санкції (для Польщі та Угорщини), а про те, щоб знайти рішення, ґрунтуючись на законодавстві ЄС, враховуючи й інтереси українців", - сказав він.

Теги: #імпорт #єк #агропродукція

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