Нацбанк залишається з Мінфіном у питанні наповнення внутрішнього боргового ринку, щоб уникнути емісії - голова НБУ

Завдання уникнути емісійного фінансування дефіциту державного бюджету України залишається одним із ключових для Національного банку України, заради цього він готовий задіяти всі можливі опції або додати нові, щоб допомогти Мінфіну на внутрішньому борговому ринку, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми всі намагаємося відмовитися від небезпечної емісії... Ми зобов'язані знайти і використати всі можливі доступні опції, або, якщо вони недоступні, змінити це - наповнити бюджетну потребу без монетизації (емісії) дефіциту", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.

Пишний наголосив, що вимушена понадпланова емісія - це швидке рішення для покриття поточних бюджетних потреб, спричинених війною, однак таке рішення супроводжується неймовірною загрозою макроекономічній та ціновій стабільності.

"Ліки не повинні бути небезпечнішими за хворобу... НБУ й надалі має бути рішучим у питанні забезпечення цінової та фінансової стабільності, бути поряд із Міністерством фінансів у питанні наповнення внутрішнього боргового ринку, створювати передумови для поступового повернення до ринкових підвалин і політики регулювання", - наголосив він.

Очільник Нацбанку зазначив, що перезавантаження відносин між НБУ та Мінфіном суттєво збільшило ефективність зусиль, як у межах інституційних мандатів кожного, так і в межах спільних заходів і завдань, серед яких, зокрема, відмова від емісійного фінансування бюджетного дефіциту з 2023 року.

Пишний уточнив, що за три місяці цього року Україна на внутрішньому борговому ринку зібрала понад 110 млрд грн порівняно зі 164 млрд грн за весь минулий рік, з яких майже третину Мінфін зібрав в останні два місяці - листопаді та грудні, коли змінилося керівництво НБУ.

Коментуючи зауваження, що такого результату вдалося досягти багато в чому завдяки підвищенню Нацбанком норм обов'язкових резервів і надання банкам можливості на 50% формувати їх облігаціями внутрішньої держпозики, він назвав такий крок цілком прийнятним.

"Обов'язкові резерви - це один з інструментів монетарної політики НБУ. Бенчмарк ОВДП також не є чимось унікальним. У комплексі це і є питання пошуку балансу, розуміння мети, сприйняття позиції та імпульсу з боку Національного банку", - пояснив Пишний.

На його думку, кадрові зміни стали можливістю провести роботу над помилками і дали змогу відновити діалог інституцій мовою аргументів і на основі взаємоповаги до мандата.

"Ми бачимо відгук на наші пропозиції з боку уряду, фіксуємо ефективність наших спільних зусиль і готові калібрувати наші рішення, які посилюють нашу спроможність забезпечувати макрофінансову стійкість і залучати підтримку міжнародних партнерів", - наголосив голова Нацбанку.

Він зазначив, що мандат Національного банку не передбачає прямого залучення коштів, проте його присутність на зустрічах у Вашингтоні разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком демонструє донорам і ключовим стейкхолдерам, від яких залежить рішення, хорошу внутрішню взаємодію та здатність України здійснювати заявлену політику.

"Ефективна взаємодія між урядом і НБУ в подоланні викликів і забезпеченні стабільності зменшує невизначеність і підживлює здатність України залучати підтримку", - підсумував голова Нацбанку.