Економіка

07:49 16.04.2023

Голова НБУ заявив про перехід до розроблення робочої моделі системи страхування військово-політичних ризиків

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Голова НБУ заявив про перехід до розроблення робочої моделі системи страхування військово-політичних ризиків

Одним із пріоритетів для Національного банку України є створення ефективної системи страхування воєнно-політичних ризиків, заявив голова НБУ Андрій Пишний за підсумками розмови з керуючим директором Європейського банку реконструкції та розвитку в секторі фінансових установ Франсісом Маліжем і директором із розвитку ринку капіталу та фінансових ринків ЄБРР Алексом Пивоварським.

"Ми розглядаємо різні концепції і вже готові переходити до узагальнення цієї інформації та розробки робочої моделі. Час дуже важливий, без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну", - написав він на фейсбук-сторінці.

Глава Нацбанку згадав як один із варіантів створення військово-страхового пулу.

За його словами, експертність ЄБРР з цього питання буде цінною.

До фахової компетенції колег серед іншого належить робота небанківських установ, включно зі страховиками. Тому обговорили потенціал українського страхового ринку з урахуванням змін, які принесла війна", - додав він.

Найближчим часом делегація ЄБРР відвідає Київ, де діалог буде продовжено, повідомив Пишний.

 

 

 

Теги: #нбу #страхування

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