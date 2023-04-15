Мінагрополітики України пропонує Польщі узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння для ефективного співробітництва та врегулювання транзиту с/г продукції

Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про ухвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/до через територію Польщі (зокрема, транзитом) сільськогосподарських товарів з України.

"Мінагрополітики завжди виступало і виступає за відкриту, конструктивну та взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС", - наголошується в заяві міністерства, оприлюдненій у суботу.

У міністерстві наголосили, що рішення польської сторони суперечить укладеним раніше домовленостям.

"Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилося до ситуацій у польському агросекторі та оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми узгодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку до 1 липня 2023 року будуть через Польщу йти тільки транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей щодо розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства і вирішення проблем логістики та узгодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", - зазначається в заяві.

Водночас, незважаючи на розуміння складної ситуації, що склалася у польських фермерів, у міністерстві наголошують, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України.

"Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни Росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін. При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на порозуміння та очікують на конструктивний діалог для ухвалення узгодженого рішення", - наголошують у Мінагрополітики.

Наразі розв'язання різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації, вважають в українському міністерстві, і наголошують, що між Україною та Польщею і господарюючими суб'єктами не повинно бути жодних непорозумінь.

"Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, що враховує інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегульовує питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі", - пропонує Мінагрополітики.

Міністерство також наголосило на готовності до співпраці з польською стороною у проведенні ретельного розслідування будь-яких зловживань, що могли мати місце в цьому питанні та призвели до нинішньої ситуації, яка не відповідає інтересам ані Польщі, ані України.

"Кризові явища мають підштовхнути наші держави до ще тіснішої взаємодії в усіх сферах, щоб усунути першопричину цих проблем - російську агресію. Це дасть змогу відновити та побудувати логістичну інфраструктуру для взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва згідно з правилами та принципами поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС", - підсумували в Мінагрополітики.