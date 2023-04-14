Економіка

21:24 14.04.2023

Білгород-Дністровський МТП буде виставлено на повторні торги

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Білгород-Дністровський МТП буде виставлено на повторні торги

Фонд держмайна (ФДМУ) повторно проведе приватизаційний аукціон "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", у зв'язку з визнанням аукціону, на якому його продали за 220 млн 0,1 тис. грн ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, таким, що не відбувся: переможець торгів не вніс кошти за об'єкт, повідомила пресслужба ФДМУ.

Раніше повідомлялося, що призначений на 3 березня перший аукціон із продажу зазначеного порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.

"Укрдонінвест" також брав участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.) і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн, проте програв ТОВ "Еліксир Україна", пов'язаному із групою "Вімексім", що працює на зерновому ринку, початкова пропозиція якого була вищою.

ФДМ зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї". Як зазначав голова Фонду Рустем Умєров, порт має великий потенціал для розвитку українського експорту та потребує інвестицій у розвиток.

За даними ФДМ, у 2019-2021 роках. чистий збиток Білгород-Дністровського МТП становив приблизно 23,5-28,5 млн грн, у січні-вересні 2022 року - 2,9 млн грн. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-9 місяців 2022 року становив 80,8 млн грн, зокрема на експорт – 9,2 млн грн.

 

 

 

Теги: #аукціон #фдму

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