Економіка

20:46 13.04.2023

Швейцарія має намір виділити Україні щонайменше $1,7 млрд за період до 2028 року

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Швейцарія має намір виділити Україні щонайменше $1,7 млрд за період до 2028 року

Швейцарія готова надавати довгострокову підтримку і має намір виділити для України ще щонайменше $1,7 млрд за період до 2028 року, повідомляє Swiss Info з посиланням на главу МЗС Ігнаціо Кассіса.

"Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс наголосив, що його країна готова надавати Україні довгострокову підтримку і що Берн має намір виділити Києву ще щонайменше 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) за період до 2028 року", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті в четвер.

Зазначається, що "цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва, про що повідомило швейцарське Міністерство закордонних справ (EDA) у середу 12 квітня 2023 року."

"З урахуванням 300 млн франків, уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки, Швейцарія протягом наступних шести років надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, очільник МЗС, під час виступу на зустрічі Групи Світового банку (ГСБ) і Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, наголосив на важливості Луганської декларації, ухваленої 5 липня 2022 року в м. Лугано.

Декларація надає сім принципів процесу відновлення України: партнерство, фокус на реформах, прозорість, демократична участь, залучення безлічі зацікавлених сторін, рівність і стійкість.

Кассіс зазначає, що "цей документ містить важливі керівні принципи міжнародної підтримки українських реформ".

Перед конференцією у Вашингтоні глава МЗС Швейцарії провів консультації з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

 

 

 

Теги: #підтримка #швейцарія

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