Економіка

19:40 13.04.2023

Іспанія надала ЄБРР EUR100 млн гарантій для підтримки України в агро- та муніципальному секторах

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Іспанія надала ЄБРР EUR100 млн гарантій для підтримки України в агро- та муніципальному секторах

Іспанія підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання гарантій на суму в EUR100 млн для підтримки операцій банку в муніципальному секторі України, а також для гарантування продовольчої безпеки в Україні, повідомив банк у четвер.

"Нарощування сільгоспвиробництва та гарантування безпеки сільськогосподарського виробничо-збутового ланцюжка в Україні мають вирішальне значення для гарантування продовольчої безпеки. Інвестиції ЄБРР допомагають запобігти глобальній продовольчій кризі, усувають ризики, пов'язані з постачанням життєво важливих харчових продуктів, особливо до країн, які сильно залежать від імпорту продовольства", - наголошується в повідомленні ЄББР.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, ці гарантії дадуть змогу Банку розв'язати надважливе питання продовольчої безпеки в Україні та поза її межами, продовжити підтримку українських муніципалітетів зараз і в період відновлення країни.

Банк зазначив, що Іспанія долучилася до низки донорів, які через ЄБРР надають фінансову та технічну підтримку Україні через війну. Донори ЄБРР уже виділили близько EUR1,4 млрд для підтримки української економіки, зокрема, гарантування енергобезпеки, логістики та підтримки малого бізнесу.

ЄБРР спільно з донорами зобов'язався протягом 2022-2023 років надати Україні фінансування в розмірі EUR3 млрд для підтримки функціонування бізнесу та економіки. У 2022 році ЄБРР спрямував на підтримку України EUR1,7 млрд євро і залучив від партнерських фінансових установ EUR200 млн.

ЄБРР працює в Україні понад 30 років і є найбільшим інституційним інвестором у країні.

 

 

Теги: #єбрр #іспанія #агробезпека

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