Економіка

19:31 13.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини в четвер незначно зріс, з Молдови - відсутній

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Імпорт е/е зі Словаччини в четвер незначно зріс, з Молдови - відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини в четвер залишається практично на рівні середи - 69 МВт-год на добу проти 66 МВт-год на добу, з Молдови, як і раніше, відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності 2-4 МВт.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини знову цікавить велику кількість трейдерів: на четвер його розділили сім компаній, які й раніше бронювали потужність: "Некстрейд", "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д.Трейдінг" (усі по 30 МВт на всі години), "ДЕ Трейдінг" і "Компанія Юнекс" (обидва - по 20 МВт на всі години), "НАП-Ком'юніті" (по 10 МВт на всі години). Загалом виставлялося на аукціон із розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

На молдовському напрямку другий день поспіль залишається тільки одна компанія - "НАП-Ком'юніті", яка забронювала по 5 МВт/год із 800 МВт, запропонованих на кожну годину доби.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-13 квітня становить 2376 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
01.04.2023 380
02.04.2023 706
03.04.2023 48
04.04.2023 51
05.04.2023 51
06.04.2023 36
07.04.2023 52
08.04.2023 53
09.04.2023 86
10.04.2023 718
11.04.2023 60
12.04.2023 66
13.04.2023 69

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Із Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (імпорт почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

Теги: #енергетика #електроенергія

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