"Боїнг" повідомив про звільнення українських компаній від зобов'язань на $200 млн у рамках проєкту "Морський старт"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія "Боїнг" оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов'язань у рамках проєкту "Морський старт".

"Під час зустрічі з бізнесом Сполучених Штатів компанія "Боїнг" оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання в $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України", - написав Шмигаль у твіттері в четвер.

Прем'єр наголосив, що Україна розраховує на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в країну.