Економіка

20:53 12.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини на середу зріс на 10%, з Молдови відсутній

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Імпорт е/е зі Словаччини на середу зріс на 10%, з Молдови відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини у вівторок знизився порівняно з понеділком у 12 разів – до 60 МВт-год на добу, з Молдови, як і раніше, немає, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO - E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт із Словаччини надходить на потужності 2-3 МВт.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини знову цікавить велику кількість трейдерів: на вівторок його розділили сім компаній: "Некстрейд", "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг" (усі по 30 МВт на всі години), "ДЕ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години), "НАП-Ком'юніті", "Компанія Юнекс" (обидва – по 10 МВт на всі години).

Загалом виставлялися на аукціон із розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

Незважаючи на те, що імпорт не здійснюється на молдовському напрямку, цей перетин традиційно бронювали "Д. Трейдінг" (по 30 МВт на всі години) та "НАП-Ком'юніті" (по 5 МВт на всі години). Загалом виставляється 800 МВт.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-11 квітня становить 2241 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO - E ):

Дата

Обсяг на добу, МВт-год

01.04.2023

380

02.04.2023

706

03.04.2023

48

04.04.2023

51

05.04.2023

51

06.04.2023

36

07.04.2023

52

08.04.2023

53

09.04.2023

86

10.04.2023

718

11.04.2023

60

12.04.2023

66

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу та 6 квітня – 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини у березні становив 5 461 МВт-год, у лютому – 136 652 МВт-год, у січні – 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайта ENTSO - E ).

З Молдови у березні надійшло 1541 МВт-год (почав знову здійснюватись з 7 березня), у лютому – 5237 МВт-год (почав здійснюватись з 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України у середині лютого; проте трейдери наразі від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е у певний час, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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