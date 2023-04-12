ФДМ готує ЗАлК до приватизації у III кв.-2023

Фонд державного майна (ФДМ) України разом з новим менеджментом АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" готує підприємство до приватизації в третьому кварталі поточного року.

Згідно з пресрелізом Фонду, про це йшлося під час зустрічі голови ФДМ Рустема Умєрова з гендиректором комбінату Сергієм Павленком.

При цьому наголошується, що наразі підприємство перебуває у важкому фінансово-економічному становищі - це стало наслідком неефективного управління попередніми приватними власниками. У 2001 році 68% пакет акцій комбінату придбала компанія "АвтоВаз-Інвест". Пізніше, у 2006 році, новим власником цього активу стала компанія Velbay holdings limited, підконтрольна "Російському алюмінію" ("РусАл") російського олігарха Олега Дерипаски. Крім цього, йому вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату. У результаті Олег Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій ЗАлК.

Але у 2015 році держава в результаті судового процесу повернула 68% пакет акцій у державну власність, передавши його в управління Фонду держмайна. Решту акцій (29,5%) у лютому 2023 року стягнув у дохід держави Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юсту.

За 14 років колишні власники фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію. Раніше комбінат був єдиним в Україні виробником цієї продукції. Він мав потужності з виробництва первинного алюмінію понад 100 тис. тонн на рік.

З кінця 2000-х років підприємство поступово припиняло роботу. Спочатку - у березні 2009 року - зупинив роботу глиноземний цех. Пізніше - у квітні 2011 року - припинив виробництво електролізний цех, який випускав первинний алюміній. Останнім - у липні 2014 року - зупинився ливарний цех.

На час повернення 68% пакета акцій у держвласність комбінат практично припинив виробництво. На підприємстві відбулося повне згортання випуску первинного алюмінію, ліквідоване глиноземне виробництво, електролізні потужності виведені з ладу.

Наразі основними джерелами доходу підприємства є здача майна в оренду та продаж активів і виробничих запасів. Однак підприємство все одно збиткове. У 2022 році комбінат отримав збиток 59,3 млн грн, констатується у пресрелізі ФДМ.

ЗАлК раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію.

Власником ЗАлК у 2004 році стала російська група "СУАЛ". У 2007 році комбінат перейшов під контроль ОК "РусАл", створеної в результаті злиття алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛ" і швейцарського трейдера Glencore.

У багаторічних судових позовах винесено вердикт про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлК і повернення цього пакета в державну власність.

За даними НДУ на четвертий квартал 2022 року, у власності ФДМ перебуває 68,0095% акцій АТ "ЗАлК", у компанії Velbay Holding Ltd. (Кіпр, контролюється ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акцій.

Статутний капітал АТ "ЗАлК" становить 155 млн 682,28 тис. грн, номінал акції - 0,25 грн.