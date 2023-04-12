Економіка

20:21 12.04.2023

ФДМ готує ЗАлК до приватизації у III кв.-2023

2 хв читати
ФДМ готує ЗАлК до приватизації у III кв.-2023

Фонд державного майна (ФДМ) України разом з новим менеджментом АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" готує підприємство до приватизації в третьому кварталі поточного року.

Згідно з пресрелізом Фонду, про це йшлося під час зустрічі голови ФДМ Рустема Умєрова з гендиректором комбінату Сергієм Павленком.

При цьому наголошується, що наразі підприємство перебуває у важкому фінансово-економічному становищі - це стало наслідком неефективного управління попередніми приватними власниками. У 2001 році 68% пакет акцій комбінату придбала компанія "АвтоВаз-Інвест". Пізніше, у 2006 році, новим власником цього активу стала компанія Velbay holdings limited, підконтрольна "Російському алюмінію" ("РусАл") російського олігарха Олега Дерипаски. Крім цього, йому вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату. У результаті Олег Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій ЗАлК.

Але у 2015 році держава в результаті судового процесу повернула 68% пакет акцій у державну власність, передавши його в управління Фонду держмайна. Решту акцій (29,5%) у лютому 2023 року стягнув у дохід держави Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юсту.

За 14 років колишні власники фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію. Раніше комбінат був єдиним в Україні виробником цієї продукції. Він мав потужності з виробництва первинного алюмінію понад 100 тис. тонн на рік.

З кінця 2000-х років підприємство поступово припиняло роботу. Спочатку - у березні 2009 року - зупинив роботу глиноземний цех. Пізніше - у квітні 2011 року - припинив виробництво електролізний цех, який випускав первинний алюміній. Останнім - у липні 2014 року - зупинився ливарний цех.

На час повернення 68% пакета акцій у держвласність комбінат практично припинив виробництво. На підприємстві відбулося повне згортання випуску первинного алюмінію, ліквідоване глиноземне виробництво, електролізні потужності виведені з ладу.

Наразі основними джерелами доходу підприємства є здача майна в оренду та продаж активів і виробничих запасів. Однак підприємство все одно збиткове. У 2022 році комбінат отримав збиток 59,3 млн грн, констатується у пресрелізі ФДМ.

ЗАлК раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію.

Власником ЗАлК у 2004 році стала російська група "СУАЛ". У 2007 році комбінат перейшов під контроль ОК "РусАл", створеної в результаті злиття алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛ" і швейцарського трейдера Glencore.

У багаторічних судових позовах винесено вердикт про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлК і повернення цього пакета в державну власність.

За даними НДУ на четвертий квартал 2022 року, у власності ФДМ перебуває 68,0095% акцій АТ "ЗАлК", у компанії Velbay Holding Ltd. (Кіпр, контролюється ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акцій.

Статутний капітал АТ "ЗАлК" становить 155 млн 682,28 тис. грн, номінал акції - 0,25 грн.

 

Теги: #залк #приватизація #підготовка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 29.03.2023
ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023

ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023

19:34 24.03.2023
Очільники МЗС України та Литви обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі

Очільники МЗС України та Литви обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі

11:43 08.02.2023
Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

23:17 31.01.2023
Зеленський анонсував підготовку в Україні нових реформ

Зеленський анонсував підготовку в Україні нових реформ

08:18 31.01.2023
Франція розглядає можливість підготовки українських пілотів

Франція розглядає можливість підготовки українських пілотів

08:19 17.01.2023
Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

12:22 12.01.2023
Ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

23:19 05.01.2023
Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

19:20 22.12.2022
Окупанти готуються до проведення т. зв. евакуації у низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях

Окупанти готуються до проведення т. зв. евакуації у низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях

19:36 02.12.2022
У разі нових ударів по енергосистемі України та повної відсутності електрики в Києві метро працюватиме як місце тимчасового перебування громадян - Кличко

У разі нових ударів по енергосистемі України та повної відсутності електрики в Києві метро працюватиме як місце тимчасового перебування громадян - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Робота "зернового коридору" має відновитися з 12 квітня - ООН

Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

"Зерновий коридор" у вівторок порушено, Україна звинувачує РФ у зриві роботи СКЦ

МВФ в оновленому світовому макропрогнозі відмовився від прогнозу щодо України після 2023р.

ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

ОСТАННЄ

Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики

Імпорт е/е зі Словаччини на середу зріс на 10%, з Молдови відсутній

У Верховній Раді повернуться до ідеї додаткового оподаткування українських "дочок" російських компаній, що залишаються в РФ, - Гетманцев

Ахметов спрямує $1,5 млн на створення плану відродження Маріуполя в межах ініціативи Mariupol.Reborn - SCM

Великодній кошик в Україні за рік подорожчав на 29,5%

РГК підключила до мереж перший в Україні біометановий завод потужністю 3 млн куб. м на рік

Робота "зернового коридору" має відновитися з 12 квітня - ООН

Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

Відновлено публічний доступ до Єдиної е-системи у сфері будівництва

МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА