Економіка

19:26 11.04.2023

Закон про регулювання підприємницької діяльності передбачить гарантії для аграріїв

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У законопроєкті "Про особливості регулювання підприємницької діяльності у перехідний період" (№6013) збережено всі гарантії для аграрних господарств, пояснила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець.

"У законопроєкті визначені перехідні положення, які гарантують фермерським господарствам безболісний перехід до нової організаційно-правової форми. Протягом п'яти років з дня набрання законом чинності фермерські господарства матимуть можливість прийняти рішення щодо перетворення в господарські товариства або об'єднання з іншими", - наводить слова заступника міністра пресслужба Мінагрополітики.

Згідно із законопроєктом, у перехідний період під час реорганізації кредиторам не дозволяється вимагати відшкодування збитків і виконання зобов'язань. Фермерське господарство може використовувати ліцензії та інші дозвільні документи до закінчення їхньої дії. Реєстраційні дії щодо перетворення фермерського господарства у господарське товариство проводяться безоплатно, як і адміністративні послуги з переоформлення дозвільних документів.

Право постійного користування ділянками землі, набуте підприємствами на момент набуття чинності законом, перейде до правонаступника - господарського товариства.

Теги: #гарантії #коментар #аграрії

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