Економіка

18:56 11.04.2023

ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

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ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

Верховна Рада ухвалила закон №8433 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо використання коштів із рахунків на підтримку України, який є одним із 19 структурних маяків (бенчмарків) програми з МВФ, повідомила пресслужба Мінфіну у вівторок.

Згідно з повідомленням, документ пропонує розподіл і витрачання таких коштів за чіткими бюджетними правилами в рамках бюджетних програм спеціального фонду держбюджету та запровадження щомісячного звітування про надходження й використання коштів за кожним із відкритих у НБУ рахунків і контролю за їх використанням відповідно до бюджетного законодавства.

Законопроєкт також пропонує оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників коштів сум отриманих добровільних внесків, перелік придбаних товарів і послуг.

"Прийнятий Верховною Радою законопроєект дає змогу в більш скоординований і підзвітний спосіб використовувати добровільні внески від фізичних та юридичних осіб, які акумулюються на рахунках окремих міністерств у НБУ. Цей крок також є дуже важливим для наших міжнародних партнерів, про що свідчить його включення до нової програми співпраці з МВФ", - повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, якого цитує пресслужба Мінфіну.

За його словами, підзвітність, прозорість і ефективність використання таких коштів є важливою запорукою їх подальшого надходження і від офіційних донорів, і від бізнесу, благодійних організацій та громадян.

Як повідомлялося, програма з МВФ передбачає, що до кінця травня Україна затвердить поправки до Бюджетного кодексу та відповідної нормативно-правової бази для підвищення прозорості та підзвітності пожертвувань, що акумулюються на спецрахунках Нацбанку, та консолідації їх у спецфонді держбюджету.

Теги: #бюджет #рада #закон

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