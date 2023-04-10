Економіка

19:47 10.04.2023

Українські трейдери вперше після розблокування експорту е/е мають намір поставити в Молдову у вівторок 150 МВт-год на добу

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Українські трейдери вперше після розблокування експорту е/е мають намір поставити в Молдову у вівторок 150 МВт-год на добу

Перше постачання електроенергії після розблокування її експорту заплановано 11 квітня в Молдову обсягом 150 МВт-год, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, постачання заплановано по 50 МВт з 19:00 до 21:00 і з 22:00 до 23:00.

Як повідомлялося, за результатами першого після дозволу експорту аукціону було розподілено трохи більш як половину (330 із 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників: державний енерготрейдер "ЕКУ" забронював по 150 МВт на кожну годину, ПрАТ "Укргідроенерго" - по 100 МВт на кожну годину, "Д.Трейдинг" - по 50 МВт на кожну годину, "Артлекс-Енерджі" - по 30 МВт на кожну годину.

Ці ж компанії забронювали перетин на 12 квітня: у таких самих розмірах "ЕКУ" та "Укргідроенерго", трохи більше "Д.Трейдинг" - по 65 МВт на кожну годину, за винятком першої години доби, на яку було забронювало 52 МВт, та "Артлекс-Енерджі" - по 41 МВт на кожну годину. До них приєдналися також "СіПіДжі Енерджі" - по 50 МВт на кожну годину і "Астат Енерджі - по 2 МВт на кожну годину. У підсумку з 650 МВт перетину було заброньовано по 408 МВт за винятком першої години доби, на яку заброньовано 395 МВт.

Згідно з оновленими даними аукціонної платформи "Укренерго", 75 МВт потужності перетину для експорту в Польщу, перший аукціон з розподілу якого відбувся на 12 квітня, викупила "ДТЕК Західенерго".

Експорт електроенергії було розблоковано Міненерго рішенням від 8 квітня. Там зазначили, що експорт здійснюватиметься в умовах профіциту е/е і виключно за дотримання пріоритетності поставок українським споживачам. Експорт було зупинено з 11 жовтня після початку масованих атак на енергосистему.

Крім молдовського і польського напрямку, також вирішується питання відкриття експорту до Словаччини.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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