Економіка

19:13 10.04.2023

НБУ затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг

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НБУ затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг

Національний банк України постановою правління від 6 квітня 2023 року затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг, повідомляється на сайті регулятора.

Водночас наголошується, що, зокрема, врегульовано питання цілей здійснення перевірок, які проводять уповноважені НБУ, складу групи перевірки, прав та обов'язків уповноважених на проведення перевірки осіб. Окрім цього, окреслено права та обов'язки особи, уповноваженої представляти інтереси об'єкта перевірки та її працівників, підстави для організації позапланових перевірок, процедури організації, проведення та оформлення результатів планових і позапланових перевірок, порядок дій у разі перешкоджання проведенню перевірки.

З метою оптимізації процедур перевірки небанківських представників платіжних послуг, які мають також ліцензії на надання й інших фінансових послуг, передбачено можливість проведення одночасної інспекційної перевірки щодо і тих, і тих послуг.

Здійснення такої одночасної інспекційної перевірки відбуватиметься з урахуванням процедур, установлених Положенням про порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою правління Національного банку від 26 лютого 2021 року №22 (зі змінами).

Теги: #нбу #положення #перевірки

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