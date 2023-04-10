Імпорт е/е зі Словаччини в понеділок зріс у 8,3 раза, з Молдови відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини в понеділок зріс порівняно з неділею у 8,3 раза - до 718 МВт-год на добу, з Молдови, як і раніше, відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності від 2 МВт до 93 МВт, водночас найбільше в період із 9:00 до 18:00.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини знову цікавить велику кількість трейдерів: на понеділок його розділили відразу вісім компаній: "Некстрейд" (по 50 МВт на всі години), "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг" (усі по 30 МВт на всі години), "ДЕ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години), "НАП-Ком'юніті", "Компанія Юнекс" (обидві - по 10 МВт на всі години), "СіПіДжі Енерджі" (по 1 МВт на всі години).

Загалом було виставлено на аукціон із розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

На молдовському напрямку перетин бронювали традиційно "Д. Трейдінг" (по 30 МВт на всі години) і "НАП-Ком'юніті" (по 5 МВт на всі години). Загалом виставляється 800 МВт.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-10 квітня становить 2181 МВт-год (за розрахунками інтернет-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 01.04.2023 380 02.04.2023 706 03.04.2023 48 04.04.2023 51 05.04.2023 51 06.04.2023 36 07.04.2023 52 08.04.2023 53 09.04.2023 86 10.04.2023 718

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Із Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (імпорт почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (із 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.