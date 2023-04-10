Економіка

19:05 10.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини в понеділок зріс у 8,3 раза, з Молдови відсутній

2 хв читати
Імпорт е/е зі Словаччини в понеділок зріс у 8,3 раза, з Молдови відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини в понеділок зріс порівняно з неділею у 8,3 раза - до 718 МВт-год на добу, з Молдови, як і раніше, відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності від 2 МВт до 93 МВт, водночас найбільше в період із 9:00 до 18:00.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини знову цікавить велику кількість трейдерів: на понеділок його розділили відразу вісім компаній: "Некстрейд" (по 50 МВт на всі години), "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг" (усі по 30 МВт на всі години), "ДЕ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години), "НАП-Ком'юніті", "Компанія Юнекс" (обидві - по 10 МВт на всі години), "СіПіДжі Енерджі" (по 1 МВт на всі години).

Загалом було виставлено на аукціон із розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

На молдовському напрямку перетин бронювали традиційно "Д. Трейдінг" (по 30 МВт на всі години) і "НАП-Ком'юніті" (по 5 МВт на всі години). Загалом виставляється 800 МВт.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-10 квітня становить 2181 МВт-год (за розрахунками інтернет-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год
01.04.2023 380
02.04.2023 706
03.04.2023 48
04.04.2023 51
05.04.2023 51
06.04.2023 36
07.04.2023 52
08.04.2023 53
09.04.2023 86
10.04.2023 718

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Із Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (імпорт почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (із 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 10.04.2023
Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

20:30 08.04.2023
У деяких районах Херсона в результаті ворожих обстрілів зникло електропостачання

У деяких районах Херсона в результаті ворожих обстрілів зникло електропостачання

20:13 08.04.2023
Україна і США готують спільну програму співпраці у сфері енергетики

Україна і США готують спільну програму співпраці у сфері енергетики

22:50 07.04.2023
Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

16:33 07.04.2023
Німецький фонд "зелених" інвестицій для України може розпочати роботу вже цього року - директор Global 100% RE Ukraine

Німецький фонд "зелених" інвестицій для України може розпочати роботу вже цього року - директор Global 100% RE Ukraine

12:14 07.04.2023
На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

11:46 07.04.2023
У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

10:31 07.04.2023
В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

19:31 05.04.2023
"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

19:08 05.04.2023
ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CCC" у зв'язку з планом реструктуризації боргу

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки - постанова

ОСТАННЄ

Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5%, але у річному вираженні сповільнилася до 21,3% - Держстат

NovaPay публічно розмістить дебютний випуск 3-річних облігацій на 100 млн грн під 20% річних

ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

Ринок небанківських фінпослуг у березні скоротився на 37 учасників - НБУ

Голова Нацбанку відбув до Вашингтона на збори МВФ і СБ

Україна запросила в Індії допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури - ЗМІ

Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

В Італії зафіксовано мінімальний із 1861 року рівень народжуваності

У Тернополі стартував перший проєкт термомодернізації за кошти ЄІБ

Кабмін приблизно вдвічі підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА