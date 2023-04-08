Україна запросила в Індії допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури - ЗМІ

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наступного тижня відвідає Делі, де, серед іншого, обговорить надання додаткової гуманітарної допомоги, повідомляє The Hindu з посиланням на дипломатичні джерела.

"Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, включно з фармацевтичними препаратами, медичним обладнанням та енергетичним устаткуванням для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, очікується, що обидві сторони обговорять надання такої підтримки", - зазначено в повідомленні.

Також очікується, що Джапарова передасть прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді запрошення відвідати Київ.

Дипломатичні джерела повідомили, що остаточні домовленості все ще обговорюються, але підтвердили, що Еміне Джапарова, як очікується, прибуде до Делі в понеділок і проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться з представниками ЗМІ й аналітичних центрів у столиці з метою заручитися підтримкою України в Індії.