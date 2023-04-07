Економіка

19:20 07.04.2023

У Тернополі стартував перший проєкт термомодернізації за кошти ЄІБ

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У Тернополі стартував перший проєкт термомодернізації за кошти ЄІБ

Перший проєкт термомодернізації навчального закладу за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) стартував у Тернополі, загалом заплановано утеплити 23 дитячих садки та 16 шкіл.

"Першим у місті модернізують та утеплять дошкільний навчальний заклад №32 (ТЗДОЯС №32). Реконструкція стартувала 3 квітня і триватиме до грудня 2023 року. Загальний кошторис становить 18 млн грн. Після завершення модернізації садочок зможе заощадити 61% поточного споживання енергії. Завдяки цьому діти отримають комфортніші умови для навчання, а місто знизить витрати на оплату комунальних послуг", - пояснюється у пресрелізі Представництва ЄС в Україні.

Згідно з ним, у поточному році роботи розпочнуть ще у двох об'єктах. Загалом на тепломодернізацію 36 комунальних навчальних закладів виділено кредит у розмірі EUR30,5 млн.

Очікується, що роботи з термомодернізації допоможуть скоротити викиди СО2 на 300 тис. кг щорічно, знизити споживання газу на 140 тис. куб. м на рік і подовжити термін експлуатації будівель на 30 років.

Проєкт у Тернополі є частиною чинної кредитної угоди ЄІБ - "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України". Це багатогалузева інвестиційна програма з обсягом кредитного фінансування на суму EUR400 млн, що реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством фінансів України. У рамках програми 17 міст і комунальних підприємств у всій країні модернізують системи централізованого теплопостачання, міського освітлення, водопостачання, каналізації та управління твердими відходами, а також підвищать енергоефективність громадських будівель.

Теги: #тернопіль #термомодернізація

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