У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

На Черкаській ТЕЦ у п'ятницю, 7 квітня, сталася аварія, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подачі тепла, гарячого водопостачання", - розповів Бондаренко в ефірі на своїй сторінці у фейсбуці.

Він уточнив, що у зв'язку з аварійним відключенням ТЕЦ у місті фактично припиняється подача тепла і гарячої води, і закликав поставитися до ситуації з розумінням.

"Що буде відбуватися далі - будемо інформувати одразу", - додав мер.