"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

Прямі втрати від пошкоджень і руйнувань об'єктів "ДТЕК Енерго" внаслідок 30 атак російських агресорів протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 сягають 6 млрд грн, повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"Для працівників "ДТЕК Енерго" остання зима була пов'язана з чималими випробуваннями. Енергетики компанії були атаковані ворогом 30 разів. Троє загиблих, 28 поранених. Понад тисячу одиниць обладнання ТЕС пошкоджено, прямі втрати становлять 6 млрд грн", - сказав Салєєв, слова якого наводяться в релізі компанії в середу.

Водночас, підбиваючи підсумки ОЗП, що добігає кінця, він зазначив, що за 5,5 місяця його тривалості компанія відремонтувала дев'ять енергоблоків ТЕС, також введено в роботу 14 нових вугільних лав, виготовлено дев'ять вугільних комбайнів і 357 тис. запчастин і комплектуючих, відвантажено 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.

Загалом, за його підрахунками, протягом ОЗП "ДТЕК Енерго" виробило 7,8 млрд кВт-год електроенергії, що еквівалентно середньому споживанню 2,6 млн сімей протягом року.

"Хоч би що було попереду, українцям це під силу. Пройшли цю зиму - пройдемо що завгодно!" - висловив упевненість Салєєв, зазначивши, що підготовку до нового ОЗП компанія розпочала ще два місяці тому.

Як повідомлялося з посиланням на результати нової комплексної спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) і Світового банку, оприлюдненої 5 квітня 2023 року, збитки, завдані електроенергетичній, газовій і тепловій інфраструктурі України, перевищують $10 млрд, що вп'ятеро більше, ніж у червні минулого року.

Компанія "ДТЕК Енерго" повідомляла, що кожна з шести її ТЕС зазнала пошкоджень, зокрема й основного обладнання, Луганська та Запорізька ТЕС залишаються на тимчасово окупованій території.