Економіка

19:54 03.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

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Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини в перший робочий день квітня знизився на 93% порівняно з неділею - до 48 МВт-год за добу, з Молдови відсутній з останніх днів березня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини відбувається всі години доби на потужності по 1-3 МВт.

Перетин для імпорту зі Словаччини розділили три трейдери: "ЕРУ Трейдінг" (по 50 МВт на всі години), "Д.Трейдінг" (по 30 МВт на всі години), "ДЕ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години). Загалом виставляється на аукціон із розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

На молдовському напрямку переріз бронювало "Д.Трейдінг" (по 30 МВт на всі години) і "Артлекс-Груп" (по 25 МВт на всі години, загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-3 квітня становить 1 134 МВт-год (за розрахунками інтернет-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
01.04.2023 380
02.04.2023 706
03.04.2023 48

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

З Молдови в березні надійшло 1 541 МВт-год (почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому – 5 237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

Теги: #енергетика #електроенергія

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