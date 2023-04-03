Економіка

16:55 03.04.2023

Україні для швидкого відновлення необхідні сотні мільярдів - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для швидкого відновлення держави від наслідків повномасштабного російського вторгнення необхідні сотні мільярдів доларів.

"Я не знаю справжню кількість коштів, тому що ви бачите: не вся територія деокупована. З цієї причини я не можу назвати загальну суму грошей, якої ми потребуємо. Звісно, йдеться про сотні мільярдів", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки коштів Україні необхідно для відновлення.

Він також зазначив, що в Україні нині думають не тільки про гроші, а і про ментальне здоров'я людей, екологію, соціальні питання.

"Розумієте, проблема в тому, що ми думаємо не лише про гроші. Ми повинні думати про ментальне здоров'я, про екологію - що робити ось з цим", - сказав президент.

"Ми потребуємо грошей на швидке відновлення. Зараз усі гроші, які в нас є, ми віддаємо на поле бою, нашій армії, віддаємо на зарплати, надаємо нашим вчителям, лікарям", - сказав Зеленський.

Теги: #відновлення #чернігівська_область #зеленський

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