Економіка

07:25 03.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини на вихідні зріс, з Молдови відсутній

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Імпорт е/е зі Словаччини на вихідні зріс, з Молдови відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини в суботу зріс у 4,5 раза порівняно з останнім березневим днем - до 380 МВт-год на добу, у неділю ще майже подвоївся - до 706 МВт-год на добу, з Молдови відсутній, як і у останні дні березня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини на вихідні йшов по 12 денних годин на потужності по 10-40 МВт у суботу і по 1-75 МВт у неділю.

Водночас трейдери активізувалися у бронюванні перетину в обох напрямках. Перетин для імпорту зі Словаччини розділили одразу п'ять трейдерів: "ЕРУ Трейдинг" (по 50 МВт на всі години обидва дні), "Некстрейд" (по 40 МВт у суботу та по 20-40 МВт у неділю на всі години), "Д.Трейдинг" (по 30 МВт на всі години обидва дні), "ДЕ Трейдинг" (по 20-40 МВт у суботу та по 20 МВт у неділю на всі години), "НАП-Ком'юніті" (по 10 МВт на всі години обидва дні). Загалом виставлялося на аукціон з розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину.

На молдовському напрямку "Д.Трейдинг" замість традиційних 100 МВт на кожну годину забронював по 30 МВт на всі години доби обидва дні, "НАП-Ком'юніті" - по 5 МВт на кожну годину обидва дні. Плюс на неділю "Артлекс-Груп" забронювала по 25 МВт на кожну годину (загалом виставляється 800 МВт).

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

З Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, у січні був відсутній).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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