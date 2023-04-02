Перелік 19-ти структурних маяків програми EFF містить десять фіскальних і чотири антикорупційних

Чотирирічна програма розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд, затверджена Міжнародним валютним фондом, наразі містить 19 структурних маяків (бенчмарків) - найбільш важливих критеріїв виконання на період до кінця червня 2024 року, більш ніж половина з них - у фіскальній сфері та майже чверть - у сфері поліпшення управління та боротьби з корупцією.

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, опублікованим на сайті Фонду, найближчими фіскальними структурними маяками є набуття чинності до кінця квітня вже ухваленим Радою оновленим законом про держбюджет зі збільшеними на 537 млрд грн видатками.

До кінця травня необхідно буде внести до Ради два законопроєкти з посиленням положень Бюджетного кодексу для мінімізації ad hoc змін до бюджету та відновленням норми щодо ліміту держгарантій з чітким прозорим їх обґрунтуванням. У програмі також міститься кількісний критерій на стелю держгарантій - 20 млрд грн на кінець квітня і 37 млрд грн на кінець 2023 року.

До цього ж терміну, кінця травня, необхідно ухвалити поправки до Бюджетного кодексу та відповідної нормативно-правової бази для підвищення прозорості та підзвітності пожертвувань, що акумулюються на спецрахунках Нацбанку, і консолідувати їх у спецфонді держбюджету.

Наступним маяком є ухвалення до кінця червня законопроєкту №8401 про скасування з 1 липня єдиного податку 2% та інших пільг для підприємців і відновлення проведення документальних перевірок. Його Кабмін вніс до Ради ще 31 січня, виконуючи умову попередньої Моніторингової програми з МВФ.

До кінця вересня необхідно буде оновити й опублікувати Середньострокову стратегію управління боргом, щоб привести її у відповідність до цілей програми, і подати в Бюджетній декларації на 2024 рік прогнози за основними категоріями доходів і витрат та джерела фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики. У ньому має бути детальна інформація про держпідприємства у сфері енергетики та критичної інфраструктури.

Нарешті, до кінця цього року слід ухвалити Національну стратегію доходів і переглянути поточні процедури управління державними інвестиціями (УДІ). Уряд зобов'язується до цього терміну розробити дорожню карту заходів, щоб усі проєкти державних інвестицій слідували уніфікованим підходам УДІ, включно з ДПП, інвестпроєкти відбирали на прозорій конкурсній основі, а Мінфін наділили ширшими повноваженнями, включно з чіткою контрольною роллю на різних етапах циклу інвестиційного проєкту.

У частині поліпшення управління та боротьби з корупцією найближчий із чотирьох маяків із терміном виконання наприкінці липня - ухвалення закону про відновлення декларування державних посадовців, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних і воєнних дій, із відновленням функції НАЗК з їхньої перевірки та верифікації.

До кінця вересня необхідно внести поправки до закону про фінмоніторинг і боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF. (Минулого року його з довічного було скорочено до трьох років).

Потім до кінця жовтня слід спростити систему декларування активів за рахунок зв'язку з іншими базами даних і реєстрами, а до кінця року ухвалити законодавство для підвищення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема, щодо процедур добору, можливостей регулювання організаційної діяльності та механізмів дисципліни і підзвітності.

У частині державного корпоративного управління стоїть завдання до кінця липня передати акції Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) від "Магістральних газопроводів України" (МГУ) напряму Міненерго з відповідною зміною статуту.

Решта п'ять структурних маяків стосуються Нацбанку та фінансово-банківської системи. Зокрема, до кінця червня заплановано підготувати стратегію для переходу до більш гнучкого обмінного курсу, спрощення валютного контролю і таргетування інфляції залежно від умов.

До кінця вересня необхідно зміцнити управління та нагляд за банками шляхом відокремлення від банківського нагляду підрозділу щодо пов'язаних сторін, запровадження "експертних журі" ("supervisory panels") як консультативного органу при Наглядовій раді (Supervisory Committee) та відновлення планових перевірок як банківських, так і небанківських установ. В останньому випадку вказано також на завдання гарантувати при цьому свободу дій НБУ в питаннях, пов'язаних із безпекою персоналу.

Нарешті до кінця березня 2024 року намічено підготувати схему реабілітації банку в консультації з Фондом гарантування вкладів і персоналом МВФ, а до кінця червня 2024 року - впровадити методологію оцінювання наглядових ризиків для інформаційних агентств.